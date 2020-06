Polvere in busta a Comune Treviso

(ANSA) - TREVISO, 4 GIU - A distanza di circa un anno dalla precedente "impresa", lo sconosciuto mitomane che si firma con una doppia "Zeta" incrociata è tornato a mettere in allarme l'ufficio protocollo del Comune di Treviso. Questa mattina, intorno alle 11, le due dipendenti in servizio hanno notato fra i plichi una busta con un contenuto di consistenza anomala vergata con la sigla già nota e la scritta "Twin Towers". Lo scorso anno il messaggio, altrettanto criptico, era stato "The end". Nella busta, che non è stata ancora aperta, secondo quanto si riesce a dedurre da una osservazione in trasparenza, dovrebbe esserci una polvere chiara, non diversa da quella ricevuta nella precedente circostanza. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, impegnati nelle procedure di verifica di eventuali indizi di contaminazione e di messa in sicurezza di ambienti e lavoratori.