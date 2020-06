Zaia, chiesto ritorno normalità per Tpl

(ANSA) - VENEZIA, 3 GIU - "Stamane è partita una mia lettera, dopo aver parlato con Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, nella quale chiedo di tornare urgentemente alla normalità per la mobilità" del sistema di trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia, auspicando di fare "un passo in più ed evitare la riduzione dei passeggeri" attualmente imposta. "E' fondamentale - ha ripetuto - tornare alla normalità per il trasporti locale con l'uso della mascherina". Zaia ha concluso: "Noi dobbiamo agire in sicurezza e lo possiamo fare chiedendo l'utilizzo delle protezioni individuali".