Veneto: stazioni, più treni e passeggeri

(ANSA) - PADOVA, 3 GIU - Treni e passeggeri in aumento oggi in stazione a Padova, nel giorno del via libera agli spostamenti tra regioni. I treni in partenza segnalati nel tabellone sono circa la metà di quelli previsti dall'orario feriale di Trenitalia. Sui binari tanta gente con la mascherina e nessun assembramento. "Vado a Ferrara a trovare un'amica e torno in giornata - dice Francesco, in attesa di un treno per Bologna - Io sono di Napoli ma vivo a Padova, il lockdown l'ho trascorso qui e oggi è la prima volta che mi allontano. Mi sento tranquillo, ormai siamo tornati alla normalità". Monia e Paolo invece tornano a Modena: "Siamo venuti a Padova stamattina per portare nostro figlio a fare una visita in ospedale, fissata proprio il 3 giugno più di un anno fa - raccontano - Abbiamo scelto il treno perché vicino all'ospedale c'è poco parcheggio e quindi era più comodo. Tornare a viaggiare fa un po' paura ma è bello".