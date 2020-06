2 giugno: a Mestre il cd in piazza

(ANSA) - VENEZIA, 2 GIU - Il centro destra veneziano si è dato appuntamento, oggi in Piazza Ferretto a Mestre, per sostenere l'iniziativa "l'Italia non si arrende" che si è tenuta in contemporanea con quella principale di Roma. Alla manifestazione ha dato la sua adesione il Governatore del Veneto, Luca Zaia, che non ha potuto partecipare per altri impegni come ha riferito l'assessore veneto al Lavoro Elena Donazzan. Numerosi i partecipanti, la maggior parte con mascherine tricolori che hanno portato una bandiera italiana lunga 25 metri. Attenzione al rispetto delle disposizioni sanitarie e nessun incidente segnalato nel corso della manifestazione.