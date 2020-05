Marchi (Save) nuovo Cavaliere Lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - "La nomina a Cavaliere del Lavoro è un riconoscimento che mi onora e mi spinge a continuare nel mio impegno nel far crescere il nostro sistema aeroportuale del nordest e il Gruppo Finint, due attività strategiche per i nostri territori, ancor più in un momento così difficile". Lo afferma il presidente del Gruppo Save, e di Finint, Enrico Marchi, commentando la nomima decisa dal presidente della Repubblica, Mattarella. Marchi sottolinea come, proprio nella fase del post-lockdown, il territorio abbia bisogno "da un lato di una mobilità efficiente per le aziende e lo sviluppo di un turismo qualificato, dall'altro un supporto sempre più vicino dal mondo del credito e della finanza per nuovi percorsi di sviluppo". "In una regione dove tante volte prevalgono i campanilismi - prosegue Marchi - sono orgoglioso che nel settore aeroportuale siamo riusciti a 'fare sistema', mettendo insieme in ottica sinergica infrastrutture strategiche come gli aeroporti, creando un grande polo a servizio della comunità".