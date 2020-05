Allegrini, orgogliosa nomina Cavaliere

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - "La nomina del Presidente della Repubblica a Cavaliere del Lavoro mi rende orgogliosa in quanto donna, imprenditrice del settore del vitivinicolo che ho cercato di valorizzare nei miei viaggi di lavoro nel mondo". Lo afferma Marilisa Allegrini, presidente dell'omonima azienda vitivinicola di Fumane (Verona), famosa per il proprio Amarone e per altre etichette di eccellenza. "Infine - prosegue - mi rende orgogliosa come veronese, e veneta, terra di grande laboriosità". "L'attestazione di cui sono onorata - conclude Allegrini - capita in un momento molto difficile per l'economia e la vita del nostro Paese e spero che rappresenti un segnale di speranza e riscatto di cui tutti sentiamo il bisogno".