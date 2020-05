Torna Cortina Dolomiti Ultra Trekking

(ANSA) - BELLUNO, 28 MAG - Con un nuovo percorso di 137 Km in 7 tappe apre il Cortina Dolomiti Ultra Trekking che vanta oltre 6700 metri di dislivello. Il trekking ideato da Cortina Marketing, in collaborazione con le Guide Alpine Cortina, gode del patrocinio della Fondazione Dolomiti Unesco e promette di regalare un'esperienza di bellezza, natura e sapori autentici tra Cortina, Auronzo, Colle Santa Lucia, Dobbiaco e San Vito di Cadore. Si parte da Cortina d'Ampezzo per il Rifugio Son Forca; quindi da qui si va al Rifugio Città di Carpi per poi con la terza tappa raggiungere il rifugio (privato) Lavaredo al cospetto dello 'spigolo giallo' della Piccola delle Tre Cime. Si prosegue poi per Malga Ra Stua passando per passo Cimabanche e toccare il Rifugio Col Gallina davanti alle Tofane e a ridosso delle Cinque Torri. Panorami mozzafiato fino al Rifugio Croda da Lago per tornare a Cortina toccando il lago d'Ajal e quello di Pianozes.