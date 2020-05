In aula con roncola, denunciato avvocato

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAG - Denunciato dai Carabinieri di Vicenza per porto abusivo d'arma perchè trovato con una roncola all'interno del Palazzo di Giustizia. Protagonista della vicenda un avvocato padovano che si era recato in Tribunale per difendere una persona imputata in un processo per lesioni. Il legale ne ha giustificato il possesso riferendo che doveva esibirla al giudice per la ricostruzione dei fatti in aula.