Fase 2: Veneto posticipa avvio saldi 1/8

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - La giunta regionale del Veneto ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al 1° agosto, consentendo al tempo stesso, in via straordinaria e in deroga alla normativa regionale, lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione. "Abbiamo deciso, in accordo con le associazioni di categoria, di dare un sostegno concreto alla ripresa del commercio - commenta l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato - se i saldi inizieranno un mese dopo rispetto al solito, abbiamo offerto la possibilità di effettuare vendite promozionali a partire dall'inizio di luglio".