Fase 2: Jesolo, nuovo brand e portale per ripartenza turismo

(ANSA) - JESOLO, 26 MAG - Nuovo brand, nuovo portale, jesolo.it, e un video clip, "Here comes the sun", per lanciare la ripartenza della terza località balneare in Italia. Sono le novità presentate a Jesolo, pensate (soprattutto) per riagganciare nella Fase 2 il turismo straniero, bloccato dalla pandemia.

In apertura dell'evento, è stato presentato il videoclip della campagna social "Here comes the sun". Nelle immagini scorre il racconto della lunga e affascinante storia di Jesolo, accompagnata dalle note della canzone dei Beatles, eseguita da alcuni gruppi di musicisti veneti. Dopo aver tolto i veli alla nuova brand - nel logo compaiono le luci e le ombre che il sole disegna nel suo scorrere sul paesaggio jesolano - c'è stato spazio per il portale di destinazione turistica Jesolo.it: una vetrina delle bellezze e delle opportunità del territorio, ma anche una guida per organizzare al meglio la vacanza e uno strumento di commercializzazione per gli operatori, integrato con il sistema regionale. (ANSA).