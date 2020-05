'Mondo che (ri)nasce', libro post-Covid

(ANSA) - BELLUNO, 25 MAG - Come sarà il mondo quando l'incubo Covid sarà finito? Che effetti avrà avuto la pandemia sulla società, sulla politica, l'economia, l'Europa? A queste domande cerca di rispondere "Il mondo che (ri)nasce. La nostra vita dopo la pandemia" (Rubbettino), un libro curato dal direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti, Andrea Ferrazzi, che verrà presentato Giovedì 28 maggio (ore 17) in una diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Editore e su quella Facebook di Confindustria Belluno.

Oltre all'autore, interverranno il Ministro Federico D'Incà, l'economista Marco Magnani (Luiss e Harvard Kennedy School), e il presidente del Gruppo Industriale Tecno e dell'Advisory Board del Museo e Real Bosco di Capodimonte Giovanni Lombardi. Il libro raccoglie i testi di economisti, sociologi, giornalisti: a fare da trait d'union la considerazione che il mondo che rinascerà non sarà lo stesso di prima, ma offrirà l'opportunità, la lezione morale, per evitare di ripetere gli stessi errori.