Zaia, Crisanti è colonna, no polemiche

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - "Premesso che Crisanti è una colonna portante della sanità veneta e ha un grande merito di aver ottimizzato il lavoro del laboratorio che gli compete, nell'analisi del virus, dico che la dottoressa Russo ha per legge l'obbligo e il dovere di redigere i piani di sanità pubblica". Così il presidente del Veneto Luca Zaia. "Qualsiasi sanitario può esprimere le due considerazioni", ha aggiunto.

"Sarà il mio ruolo mettere a posto i cocci di un'ulteriore polemica, ma le polemiche non servono".

"Voglio far da paciere in questa vicenda - ha quindi aggiunto Zaia - non voglio che due fuoriclasse come Crisanti e Russo polemizzino. Se in Veneto è successo tutto questo è perché c'è una squadra. Ringrazio lei, lei parla delle sue attività, non di come si fa un tampone, perché non è affar suo. Così vale per tutti gli altri. Tutti tranquilli, 'adda passà 'a nuttata'. Se abbiamo voglia di fare rivendicazioni - ha concluso - pensiamo ai 1.840 morti e ci passa la voglia". (ANSA).