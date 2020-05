Fase 2: a Venezia riapre la Fondazione Querini Stampalia

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - La Fondazione Querini Stampalia di Venezia, con le sue collezioni d'arte e tre mostre temporanee, riapre al pubblico con servizi e orari limitati. Tornano al pubblico il museo, l'Area Scarpa, e Collezione Intesa Sanpaolo a partire da sabato 23 e domenica 24 maggio. I locali del celebre palazzo veneziano saranno aperti gratuitamente solo i fine settimana per un numero limitato di visitatori in contemporanea e su prenotazione. L'ingresso alla Fondazione è consentito solo ad utenti e visitatori già dotati di dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine) e previa sottoscrizione di autocertificazione in merito a quarantena Covid-19 e temperatura corporea. (ANSA).