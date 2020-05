Ristorante Le Calandre riapre 4 giugno

(ANSA) - PADOVA, 21 MAG - Riapre il 4 giugno prossimo il tristellato "le Calandre" di Padova, per il momento solo a cena.

E le prenotazioni non si sono fatte attendere, anche sul sito online del locale. La risposta dei clienti, secondo quanto si apprende, è decisamente positiva. Sono molti in sostanza i gourmand che hanno atteso in questi mesi di lockdown il momento per tornare a sedersi in un grande ristorante, per gustare i piatti di Massimiliano Alajmo.

Ripartono anche, prima di quella data, gli altri locali della galassia Alajmo, primo su tutti il bistrot del Golf club La Montecchia, 27 maggio, seguito il 30 dal ristorante de La Montecchia. Nella sede di Sarmeola (Padova), riapre invece le porte il 28 maggio il Calandrino.