Arena Verona, Riccardo Muti aprirà il festival 2021

(ANSA) - VERONA, 18 MAG - Sarà il maestro Riccardo Muti, con la direzione dell'Aida di Giuseppe Verdi in forma di concerto, ad aprire in due serate straordinarie, il 19 e 22 giugno 2021, il Festival 2021 dell'Arena di Verona, che tornerà dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. Il concerto cade in occasione del 150/o anniversario dalla prima rappresentazione di Aida all'Opera del Cairo nel 1871. Lo annuncia il sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arena, Cecilia Gasdia.

