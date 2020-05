Coronavirus: Veneto, +41 nuovi positivi

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - Sono 41 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto rispetto a ieri, per un totale di infetti da inizio epidemia di 18.782. Il trend della curva si conferma in calo nell'ultimo report della Regione, che tuttavia segnala anche 20 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo delle vittime (in ospedali e case di cura) a 1.686; i nuovi decessi tra i pazienti ospedalieri sono stati 6. I malati ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 71, di cui 33 ancora positivi, quelli nei normali reparti Covid sono 688, dei quali 393 ancora positivi. Il totale dei negativizzati virologici è pari a 11.906.