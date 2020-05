Zaia, queste richieste Veneto riaperture

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - "Chiederemo l'apertura dei servizi alla persona, dei negozi, bar, ristoranti, centri sportivi e palestre". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia, anticipando le richieste regionali al vertice con il Governo del pomeriggio. "Per il turismo - ha aggiunto - chiederemo per gli operatori quantomeno di iniziare ad accendere i motori al minimo e di pensare ai distanziamenti rispettando le linee guida.

L'ultima istanza è quella dell'aiuto alle famiglie per i minori.

sono molto fiducioso", ha concluso.