Veneto, solo 19 nuovi positivi da ieri

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - E' sempre più netto il rallentamento del contagio del Coronavirus, e anche dei decessi, in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono contati solo 19 nuovi casi di positività (per un totale di 18.741), e 9 decessi rispetto a ieri mattina (per un dato cumulativo di 1.666 da inizio epidemia). Lo segnala il bollettino di stamane della Regione. Altro dato significativo, rispetto al report di ieri sera si è registrata una sola vittima in più negli ospedali. I guariti sono saliti a 11.615, le persone attualmente positive sono scese a 5.460. I pazienti ancora malati in terapia intensiva sono 38, quelli nei normali reparti Covid 400.