Fase2:Zaia,incontro proficuo con Governo

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - "Le istanze delle Regioni sembra vengano accolte. E' una sorta di anticipazione dell'autonomia.

Lo dice all'ANSA il governatore Luca Zaia, circa il confronto sulla Fase 2 con il Governo. "Se tutto sarà confermato - spiega - considero proficuo per i veneti l'esito dell'incontro. Il premier Conte ha dato la possibilità per le Regioni di presentare un programma di aperture per il 18. Il Veneto, con estrema coerenza, presenterà in settimana la ripartenza totale".

La Regione quindi si prepara a riaprire "ovviamente - precisa Zaia - tenendo sempre in primo piano gli indicatori sanitari.

Dall'altro lato abbiamo chiesto che nei prossimi giorni si chiuda velocemente il protocollo con le linee guida per tutte le attività economiche, con la massima attenzione alla semplificazione".