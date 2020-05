Zaia, 0,4% positivi su 1200 lavoratori

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - Cinque lavoratori su 1.200, di otto aziende padovane, sono risultati positivi al Coronavirus.

Lo 0,4% ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, il quale ha annunciato che in settimana partirà uno screening in altre 79 aziende regionali per complessivi 13.000 dipendenti.

"E' un progetto pilota - ha ricordato l'assessore alla sanità del Veneto, Manuela Lanzarin - al quale avevano aderito 8 aziende del padovano e ora la richiesta si è allargata alle altre". L'assessore ha infine rilevato che "si stanno concludendo i test svolti a farmacisti e loro collaboratori, personale delle forze dell' ordine, volontari della protezione Civile, sanitari. Potremo così avere un dato preciso per fasce di ogni singola categoria".