In difficoltà su Sorapis,salvati da Suem

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 10 MAG - Due escursionisti veronesi che si erano trovati in difficoltà sul Sorapis sono stati salvati da un elicottero del Suem di Pieve di Cadore. I due, un trentenne di Grezzana e una ventiseienne di Pesccantina, erano partiti ben equipaggiati per un giro ad anello. Giunti a Forcella Marcuoira, a 2.300 metri, non si sono fidati di proseguire e hanno chiesto aiuto al 118. Individuata dall' elicottero del Suem, la coppia è stata imbarcata in hovering dal tecnico di elisoccorso, per essere poi trasportata fino al Passo Tre Croci.