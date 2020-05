In molti a sciare, interventi Soccorso Alpino

(ANSA) - VENEZIA, 9 MAG - Numerosi interventi del Soccorso alpino in Veneto per sciatori in difficoltà in montagna. Stamane la Centrale operativa del 118 è stata allertata per uno scialpinista che si è infortunato mentre con altre due persone si trovava lungo il Canale Mascabroni, vicino al Passo della Sentinella sul Popera, nel comune di Comelico Superiore. L'uomo, un 47enne di Sandrigo (Vicenza), era ruzzolato riportando un sospetto trauma alla gamba. E' stato trasportato all'ospedale di Bressanone. Più tardi l'eliambulanza è intervenuta a Cima d'Ambata, sempre nei pressi di Comelico Superiore, per uno scialpinista 52enne di Mogliano Veneto (Treviso), che si era fatto male a una spalla. Successivamente l'elicottero di Pieve di Cadore è volato a Cima d'Ambata, a 2.800 metri di quota, per recuperare i due amici bellunesi dello sciatore infortunato che, aumentate le temperature, avevano contattato il 118 nel timore di possibili valanghe. Imbarcati con verricello corto, i due scialpinisti sono stati portati al Rifugio Lunelli.(ANSA).