Al via 'Viaggio nel Teatro Veneziano' con Alberto Toso Fei

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Diventa narratore di un 'Viaggio nel Teatro Veneziano' in dodici brevi filmati in forma di storytelling, il veneziano Alberto Toso Fei che in questo periodo di isolamento ha spopolato sul web con il 'Decamerone veneziano', in diretta sulla pagina Facebook 'Venezia in un Minuto'. Per 51 giorni consecutivi ha raggiunto oltre 20.000 persone con le storie veneziane, ogni notte a mezzanotte, adesso ogni mercoledì alle 23. Ma, dal 12 maggio al 19 giugno, parte con un nuovo appuntamento, ogni martedì e venerdì, alle 14.00, per raccontare storie di teatro e di teatranti via web, per il Settore Cultura del Comune di Venezia.

Dalla Commedia dell'Arte a Cesco Baseggio passando per Gozzi e Goldoni, Ruzante e Gallina e raccontando mille divertenti aneddoti sulla vita teatrale veneziana, senza dimenticare il Teatro La Fenice e la sfera musicale, inscindibilmente legata ai teatri cittadini, le storie di 'Viaggio nel Teatro Veneziano' sono un modo di aderire anche così a #iorestoacasa, in attesa che anche i teatri riaprano.

Ogni martedì e venerdì sarà postato un video sulla pagina Facebook del Teatro Toniolo (link: https://www.facebook.com/TeatroToniolo/?ref=bookmarks), e poi rilanciato sui canali social di Cultura Venezia, pagina Facebook Teatro Momo.

Ed ecco che intorno a una ideale "platea" del web prenderanno vita le origini di alcuni fra i personaggi più conosciuti della Commedia dell'Arte, da Pantalone a Colombina e Arlecchino, veneziano di "importazione" come molti lagunari della storia. E si parlerà anche dei Casanova, non del solo Giacomo. (ANSA).