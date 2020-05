Scarpa,reparti ripensati per via Fase 2

(ANSA) - ASOLO (TREVISO), 8 MAG - Ripartenza produttiva con un rigoroso protocollo anti-Covid per "Scarpa", l'azienda di Asolo leader nelle calzature da montagna e per l'attività outdoor. Telecamere termografiche all'ingresso, tappetini decontaminanti e turni scaglionati, oltre a una nuova disposizione dei macchinari, sono alcune delle misure applicate per la ripresa in sicurezza e per la salute dei dipendenti. A marzo Scarpa era stata tra le prime a decidere di fermare gli stabilimenti. Le nuove misure hanno rivoluzionato spazi e tempi dell'azienda, a partire dall'arrivo in sede dei lavoratori: dai percorsi differenziati per i diversi settori - produzione, magazzini e uffici - ai tappetini decontaminanti, e igienizzante in tutti gli accessi. Speciali check-point con telecamere termografiche consentono inoltre di misurare automaticamente la temperatura dei lavoratori. Per diminuire i contatti, gli orari di ingresso e uscita sono stati scaglionati, con intervalli di tempo di 20 minuti al cambio turno. (ANSA).