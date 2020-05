Il Verona riprende gli allenamenti individuali

(ANSA) - VERONA, 08 MAG - Lo aveva annunciato nella serata di ieri e oggi puntualmente è diventato realtà: il Verona ha ripreso ad allenarsi al Centro Paradiso di Peschiera.

Ovviamente, vista l'emergenza coronavirus, in modalità individuale. Pazzini e compagni si sono divisi in gruppi e mantenendo le distanze imposte dal protocollo hanno ricominciato a correre. Presenti mister Juric e pochi collaboratori.

Due i campi sui quali svolgere attività mentre un terzo è stato destinato a chi era infortunato prima del Covid-19.

Presente agli allenamenti anche il dottor Donato, medico sociale come da protocollo sanitario concordato tra Governo, Figc e Lega di serie A. Al termine della seduta individuale, ogni giocatore è salito in auto per recarsi nella propria abitazione a fare la doccia. Chiusi infatti spogliatoi e altre stanze del Centro Paradiso, che peraltro erano state sanificate. Questo pomeriggio altri due gruppi di calciatori suddivisi nei campi e con le distanze garantite tra loro si sono ritrovati al centro sportivo per allenarsi. (ANSA).