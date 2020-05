Zaia,pronti aprire tutto anche prima 18

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Il governatore Luca Zaia è "pronto a far ripartire tutto anche prima del 18 maggio". E lo ribadirà oggi nella videoconferenza con gli altri presidenti delle Regioni, presente il ministro Boccia. "Porto avanti la volontà di proporre di poter aprire tutto - ha detto - E' difficile pensare che l'apertura che abbiamo oggi, che è pressochè totale, sia un fatto di salvaguardia rispetto al riavvio di quello che è rimasto chiuso. Pensare che il capro espiatorio di questa partita sia la parrucchiera, gli estetisti o i negozi, decisamente no. Altri colleghi la pensano come me".