Veneto prosegue rallentamento, +36 casi

(ANSA) - VENEZIA, 6 MAG - Prosegue il rallentamento dell'epidemia di coronavirus in Veneto, con 36 casi in più registrati stamani rispetto al pomeriggio di ieri, che portano il totale dei contagi a 18.479. Lo comunica la Regione.

Sono 6.789 i casi attualmente positivi, con 10.122 negativizzati e 6.175 soggetti in isolamento domiciliare (dato di ieri sera). I decessi totali sono 1.568, quelli avvenuti in ospedale 1.223, 7 in più rispetto a ieri pomeriggio.

I ricoverati in ospedale sono 902, 10 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 90, invariati. I negativizzati ancora in ospedale sono 385, i dimessi sono 2.782.(ANSA).