Blitz cc contro caporalato, 4 arresti

(ANSA) - TREVISO, 6 MAG - Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione dei carabinieri di Treviso contro il caporalato nella campagna della Marca. Nel blitz dei militari di Treviso e dei colleghi del gruppo tutela del lavoro di Venezia, sono finiti in manette due coppie di pakistani accusate, a vario di titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, incendio aggravato e violenza privata tentata, ai danni di una decina di connazionali (alcuni senza permesso di soggiorno) usati per lavori di potatura vigne nella provincia di Treviso. Le vittime erano in alloggi di fortuna senza riscaldamento ed energia elettrica, svegliate all'alba, per evitare i controlli e stipati in furgoni che li portavano nei vigneti. Qui lavoravano anche sabato e domenica, sotto stretta sorveglianza, fino a tarda sera.