Veneto,apertura 4/5 per 1,2mln persone

(ANSA) - VENEZIA, 2 MAG - "Ci prepariamo a un 4 maggio che sarà una apertura importante, in Veneto riguarderà un milione e 200 mila persone. Per questo è fondamentale dire ai veneti di non abbassare la guardia". Così il governatore del Veneto Luca Zaia, in merito alle riaperture che scatteranno da lunedì. "La mascherina - ha aggiunto - è fondamentale anche all'aperto, se si incrociano altre persone, così come il distanziamento sociale, o il divieto ad entrare nei negozi se non si porta la mascherina sul volto". Sul fatto che già adesso nelle città della regione si riscontri molti più movimento, Zaia ha osservato: "c'è molta gente in giro, è innegabile; nelle piazze, nei passeggi, nelle piste ciclabili, è naturale che se c'è la possibilità di farlo la gente esca di casa".