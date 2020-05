Veneto, +84 positivi,frena curva decessi

(ANSA) - VENEZIA, 1 MAG - Il Veneto registra altri 84 casi di nuovi positivi al Coronavirus rispetto a ieri sera, per un totale di 18.098 soggetti colpiti dall'infezione dall'inizio dell'epidemia. Sembra rallentare la curva dei decessi: sono 5 le vittime in più rispetto a ieri sera, numero che sale a 20 nelle ultime 24 ore, per un totale 1.479 morti (tra ospedali e Rsa).

Nel report odierno della Regione è Verona la provincia con il più alto numero di nuovi positivi (+30). I soggetti malati (gli attualmente positivi) scendono a 7.779. Cala il numero dei ricoverati (-13), mentre resta stabile quello nelle terapie intensive, che attualmente ospitano 110 malati.