Zaia, Veneto mai andato oltre i Dpcm

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - Luca Zaia non ritiene che il Veneto possa essere indicata tra le Regioni che sono andate oltre le misure indicate dai Dpcm. "No - ha detto, rispondendo ad una domanda sulle critiche arrivate in queste ore dal Governo - Le nostre ordinanze sono sempre state motivate, e fatte nell'ambito della sostenibilità. E fino a giovedì scorso, vedi i 200 metri per spostarsi da casa, avevamo applicato il Dpcm sempre in maniera restrittiva". (ANSA).