Venezia sperimenta vaporetti a chiamata

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - Verrà sperimentato per la prima volta su alcuni vaporetti di Venezia un servizio di "prenotazione" via app per i viaggiatori, in particolare i pendolari che utilizzano i mezzi acquei. Lo annuncia l'azienda di trasporto Actv, che in vista della Fase 2 da lunedì prossimo rinforzerà le proprie corse, sia dei mezzi acquei che dei bus urbani, con misure per il distanziamento dei passeggeri. La prenotazione riguarderà corse aggiuntive inserite dall'esercizio di navigazione nell'orario pendolare mattutino tra i terminal di Piazzale Roma e le fermate di Rialto, Ferrovia, Fondamente Nove e Ospedale e Lido. La prenotazione avverrà tramite l'applicazione "ufirst", scaricabile gratuitamente per iOS e Android a partire da sabato 2 maggio, entro le ore 23:59 del giorno precedente al viaggio, ed è valida esclusivamente per la partenza da capolinea.