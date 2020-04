Usl Padova, 'saltate' 49.800 prestazioni

(ANSA) - PADOVA, 30 APR - Dal 21 febbraio a oggi, considerando anche i privati accreditati, abbiamo registrato 49.800 prestazioni non erogate. Solo quelle con prenotazione entro 30 giorni sono state 8.200". Lo ha reso noto oggi Domenico Scibetta, direttore generale dell'Usl 6 Euganea di Padova, nel corso di un incontro con la stampa sulle prospettive della Fase 2. "Gli ospedali - ha detto Scibetta - non funzioneranno più con le stesse modalità organizzative di prima. Bisogna cambiare filosofia e considerare l'ospedale come un luogo ad alto livello di assistenza per malati acuti, dove c'è un rischio biologico intrinseco aumentato dalla pandemia. I nostri ospedali continueranno ad avere i varchi e il divieto di accesso agli accompagnatori. Inoltre stiamo avviando forme di teleconsulto per fare le visite a distanza".