Coppa America: festa web per i 30 anni del Moro di Venezia

(ANSA) - ROMA, 30 APR - La missione della Compagnia della Vela di valorizzare la cultura del mare, con una serie di iniziative aperte ai soci e al pubblico, prosegue. Oggi si celebra un 'compleanno speciale': quello del Moro di Venezia. A 30 anni dal varo della barca, e dalla nascita della sfida all'America's Cup di vela, che si concluse con la vittoria della Louis Vuitton Cup (il trofeo fra gli sfidanti) nel 1992, una diretta streaming la celebrerà.

Oggi la Compagnia della Vela ha organizzato un incontro online dalle 19, sui canali Facebook (www.bit.ly/30anni_Moro_FB) e Youtube (www.bit.ly/30anni_Moro), nel corso del quale il team del Moro di Venezia si racconterà, svelando anche particolari inediti di quella storica avventura sportiva. Nel salotto virtuale si alterneranno così i protagonisti di quella magica avventura, accompagnati dal presidente della Compagnia della Vela, Pier Vettor Grimani, da Tommaso Chieffi, tattico del Moro, e da tanti dei protagonisti.

Domenica si terrà la finale della e-sailing regatta (manifestazione virtuale), che ha coinvolto oltre 30 soci e simpatizzanti della Compagnia della Vela. L'orario d'inizio è previsto alle 14,35, la piattaforma per cimentarsi nel gioco è la Virtual regatta, la comunicazione e le istruzioni di regata avverranno via Skype. Il sodalizio, nell'attesa che le attività possano riprendere, ha creato un piccolo video per lanciare la scuola di vela che partirà in estate, compatibilmente con le decisioni del Governo. (ANSA).