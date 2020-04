Coronavirus: 17.825 positivi, scendono ricoverati

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Sono arrivati a 17.825 dall'inizio dell'epidemia i casi di Coronavirus registrati in Veneto, 117 in più rispetto a ieri. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia.

Scendono a 1.156 i ricoverati negli ospedali (-31), e quelli nelle terapie intensive, che sono 114 (-6); 2.559 sono i pazienti dimessi (+51). I morti sono 1.124 in ospedale (+22), su un totale di 1.437.

I tamponi eseguiti sono oltre 337 mila, 9.047 in più rispetto a ieri; 7.661 sono le persone poste in isolamento (-225).(ANSA).