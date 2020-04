Veneto, +348 casi,positivi però scendono

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - Il Veneto registra 348 nuovi casi di infezione nelle ultime 24 ore, ma scende il numero degli attualmente positivi, ora 9.679. Lo spiega l'ultimo report della Regione. Si alza, purtroppo, il dato dei decessi, con altre 18 vittime, per un totale di 1.244 (tra ospedali e case di riposo).

I guariti raggiungono la quota di 6.306, e prosegue la discesa della pressione sui ricoveri nei reparti ospedalieri (-30), e sulle terapie intensive (-10). Il dato dei pazienti nelle rianimazioni, 130, è pressochè dimezzato in Veneto rispetto a 10 giorni fa. "Il 13 aprile - ha spiegato il governatore Luca Zaia - avevamo 1.672 ricoverati e 254 in terapia intensiva. Dopo 11 giorni sono 400 i ricoverati in meno e i malati in terapia intensiva sono la metà". "Il trend - ha aggiunto - c'è".