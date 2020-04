Benetton lancia arcobaleni su Instagram

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - United Colors of Benetton lancia "We Are Rainbows", un progetto sul social Instagram concepito dal suo artistico Jean-Charles de Castelbajac per trasmettere un messaggio positivo e solidale in questo periodo di difficoltà.

Quando gli arcobaleni sono spuntati sui balconi di tutta Italia, accompagnati dall'hashtag #andràtuttobene, il profilo social Benetton ha risposto con un messaggio solidale: "Restiamo uniti, come i colori dell'arcobaleno". Oggi, quel concept fa un altro passo in avanti: Benetton chiederà alla sua community su Instagram di interpretare l'arcobaleno con un disegno, una foto, un video, e postarlo sui propri profili social con l'hashtag #WeAreRainbows e i tag @benetton @jcdecastelbajac.

I contributi migliori saranno ripubblicati sul profilo ufficiale della società trevigiana, con l'obiettivo di riunire la community Benetton, in Italia e nel mondo, intorno a un simbolo universale di speranza. (ANSA).