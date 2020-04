Realtà 3D e immagini felici per aiutare medici superare stress

(ANSA) - PADOVA, 20 APR - La realtà virtuale, con le immagini di luoghi reali dove si è stati felici, prima della tempesta Coronavirus, per aiutare medici e infermieri a ritrovare un po' di serenità, superando i picchi di ansia. È l'esperienza che viene sperimentata nel Covid Hospital di Schiavonia, in provincia di Padova. L'obiettivo è di aiutare gli operatori sanitari a superare lo stress emotivo delle durissime settimane di lavoro. Un progetto messo a punto dall'Ulss 6 Euganea in collaborazione (per la tecnologia) con Limbix Italia, che utilizza software per l'ambito salute creati assieme alle Università di Stanford, Harvard, Yale. Attraverso i visori si fa leva sulle emozioni positive dei soggetti, affiancati da uno psicologo. Si inizia con un training sulla respirazione, per ritrovare un andamento ritmico equilibrato, per poi fare un salto nel passato "teletrasportato" con immagini in 3D nei luoghi dove si è stati felici: una giornata al mare, un pomeriggio a Venezia, il giorno della laurea.