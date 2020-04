Occhiali protettivi da azienda di moda

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Cidi, storica azienda con sede a Segusino (Treviso), ha riconvertito il suo stabilimento per la produzione da occhiali di alta moda a occhiali protettivi completamente Made in Italy.

Gli occhiali - viene spiegato in una nota - vengono prodotti in Grilamid TR90 un materiale di qualità: l' obiettivo è stato realizzare un modello con al primo posto la protezione di chi li indossa, ma senza trascurare leggerezza e comfort. Le lenti in policarbonato dello spessore di 2.0 millimetri risultano resistenti e proteggono anche contro i raggi UV. Il modello è "destinato a chi è più esposto al Coronavirus come medici, infermieri ma anche chi entra ogni giorno a contatto con il pubblico come chi lavora nei supermercati, farmacie, ecc." L'occhiale "ha superato tutti i test riguardanti la normativa EN166 che permette la distribuire sul mercato dei modelli finora prodotti a chi ne ha bisogno, sostenendo con un prodotto interamente Made in Italy, tutti coloro che lavorano per mandare avanti il Paese". (ANSA).