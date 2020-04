Donazioni Comunità islamica a Lendinara

(ANSA) - LENDINARA (ROVIGO), 20 APR - Due somme per un totale di 6.000 euro sono state donate dalle comunità islamiche del territorio alla Protezione Civile e alla Croce Rossa di Lendinara, che in prima linea stanno aiutando la popolazione fin dai primi giorni dell'emergenza Coronavirus. Le somme sono state raccolte dalla comunità degli islamici di Rovigo, Anoue, e quella di Lendinara, Assalam. Sono state consegnate nel corso di una cerimonia informale nella sede della Protezione Civile; erano presenti il Sindaco Luigi Viaro, con gli assessori Francesca Zeggio e Franco Fioravanti, i rappresentanti delle due associazioni culturali islamiche. Il coordinatore della Protezione Civile, Flavio Rizzi, ha evidenziato l'impegno che in queste settimane ha portato ad assistere quasi 200 famiglie lendinaresi, tra le quali molte di origine straniera, da anni residenti e con i figli nati qui.