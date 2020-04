Test sierologici anticorpi precoci possono essere dormienti

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - Sfuggono anche ai test sierologici, perchè restano 'dormienti' in un certo numero di pazienti, gli anticorpi 'precoci' al Covid-19. E' la ragione per cui, spiega il prof.Giuseppe Lippi, ordinario di biochimica clinica a Verona, "tra il 20 e il 40% di chi contrae il Covid-19 finisce subito in terapia intensiva". Non essendoci dall'inizio la risposta immunitaria, la malattia progredisce subito allo stadio avanzato. La conferma che arriva dal campione di 600 pazienti (300 a Verona, 300 a Padova) sottoposti assieme al tampone anche a test sierologici, i test che vanno a caccia delle immunglobuline Igg (lungo termine) e Igm (precoci) che indicano lo sviluppo degli anticorpi protettivi in chi ha già la malattia. Nei test in Veneto - come evidenziano recenti studi internazionali - il 100% dei soggetti mostra la presenza de e Igg, che si manifestano 15 giorni dopo il contagio; ma solo il 60-80% dei soggetti presentava le Igm, che danno la risposta immediata dell'organismo all'infezione.