CoronavirUs:imprese, nasce Covid manager

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - Mettere a punto un "Manuale di riapertura" per supportare le aziende nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus, e individuare in ogni fabbrica un Covid manager come punto di riferimento per il processo di sicurezza dell'impianto. E' la sperimentazione che verrà fatta in Veneto in una ventina di aziende, per un totale di 3.000 lavoratori, sulla base di un Progetto messo a punto dalla Regione (Direzione Prevenzione e Direzione ICT e Agenda Digitale) e da Azienda sanitaria Zero, presentato oggi alle parti sociali, in videoconferenza, dall'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin. Sono 3 gli obiettivi: supportare le aziende nella fase della ripresa, definire linee guida di prevenzione per garantire la salute pubblica tramite il "manuale della riapertura", acquisire evidenze scientifiche realizzando un Progetto Pilota su una ventina di aziende.