A Venezia il Ponte di Rialto tricolore

(ANSA) - VENEZIA, 16 APR - Uno dei simboli di Venezia nel mondo da stasera illuminato con i colori del tricolore in segno di vicinanza alla cittadinanza e agli operatori sanitari che, quotidianamente, combattono in prima linea contro l'emergenza Coronavirus. Pochi minuti dopo le 20 odierne il Ponte di Rialto è stato impreziosito dal bianco, rosso e verde della bandiera italiana: un'immagine che subito è diventata virale sui social network testimoniando come Venezia sia al fianco delle altre città italiane nel contrasto al Covid-19. "Venezia illumina un altro dei suo simboli - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - Dopo il municipio di Mestre e quello di Venezia, anche il Ponte di Rialto risplende ora con i colori della bandiera italiana. Un gesto di speranza che ripeteremo ogni giorno fino alla fine dell'emergenza sanitaria. Venezia è una città resiliente che dimostra di voler guardare fiduciosa al futuro - conclude - Con l'avvicinarsi del 25 aprile ogni municipalità avrà un suo edificio illuminato con il tricolore".