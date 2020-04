Biennale: Architettura, al via nuovo Educational on line

(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - Una galleria di progetti da analizzare, tutta per gli studenti. È Imparando alla Biennale, una nuova proposta online, sul sito www.labiennale.org, delle attività Educational della Biennale di Venezia. Ideata in occasione dell'attuale chiusura delle scuole e delle università, la proposta aderisce alla campagna nazionale #IoRestoaCasa promossa dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MiBACT).

Imparando alla Biennale è una proposta di approfondimento dedicata alle scuole secondarie di primo grado. Attraverso una serie di schede, l'attività presenta le opere e i progetti di alcuni tra gli architetti internazionali invitati, provenienti da Brasile, Francia, Israele, Nigeria, Portogallo e Svizzera, offrendo spunti e proposte didattiche per studenti e insegnanti.

La 17/a Mostra Internazionale di Architettura, How will we live together?, si terrà ai Giardini e all'Arsenale dal 29 agosto al 29 novembre 2020, diretta da Hashim Sarkis e organizzata dalla Biennale di Venezia. (ANSA).