Zaia,via limite 200 metri,'atto fiducia'

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Obbligo dell'uso di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa; tolto - "è un atto di fiducia verso i veneti" - il limite dei 200 metri per l'attività motoria, che può essere svolta solo "in prossimità dell'abitazione" e sempre singolarmente. Sono alcune delle misure anti-contagio previste nella nuova ordinanza della Regione Veneto, illustrata oggi dal governatore Zaia. Chi presenta una temperatura sopra i 37,5 gradi non potrà uscire di casa.