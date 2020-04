Biennale Musica:al via workshop virtuali

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Prenderà il via domani, 14 aprile, la prima sessione di workshop in modalità virtuale di Biennale College - Musica con i team selezionati. Dalla call lanciata lo scorso 5 febbraio sono stati selezionati 4 team di compositore e videoartista per la produzione di brevi brani originali multimediali che saranno realizzati nell'ambito di Biennale College e presentati al 64/o Festival di Musica Contemporanea (25 settembre-4 ottobre). Si tratta di Matteo Gualandi e Silvio Petronzio, venticinquenni romani; Luca Guidarini, venticinque anni da Rovigo, in tandem con Andrea Omodei, classe 1988 da Cremona; Matteo Tomasetti, nato a Cattolica nel 1995, insieme a Filippo Gualazzi, nato a Urbino nel 1993; Francesco Pellegrino, classe 1986 da Foggia, in coppia con Roberto Cassano, classe 1995 da Trani. I team potranno realizzare i loro progetti attraverso un percorso formativo e di produzione in tre sessioni, la prima dal 14 aprile al 27 aprile con workshop in modalità virtuale attraverso un'apposita piattaforma.