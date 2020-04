Zaia, ordinanza Veneto incentrata su Dpi

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - "Stiamo scrivendo l'ordinanza, però avrà un cambio di strategia. Si concentrerà più sui dispositivi piuttosto che su alcune restrizioni che, alla luce di quello che sta accadendo, rischiano di sparire. E' pur vero che dobbiamo fare un'analisi approfondita rispetto ad alcuni temi". Lo ha anticipato il presidente del Veneto Luca Zaia, annunciando per domani l'uscita di una nuova ordinanza regionale in base al nuovo Dpcm sul Coronavirus.

"Il mio problema - ha aggiunto - ormai non è più l'apertura dell'azienda ma la messa in sicurezza dei dipendenti. Io la vedo così: prima di tutto i cittadini non devono pensare che il contagio sia finito, quindi non abbassare la guardia. Fra un mese, se si aprirà tutto, il tema è comunque quello della messa in sicurezza del cittadino, dobbiamo concentrarci su quello, non se aprire o meno una fabbrica. E io non conosco imprenditori che vogliono schiavizzare i lavoratori senza dispositivi", ha concluso Zaia. (ANSA).