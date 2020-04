Veneto, 309 nuovi casi, -13 ricoverati

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - Crescono nuovamente nella notte in Veneto i casi da Coronavirus, con 309 nuovi contagiati che portano il totale a 13.768. Lo riferisce il primo bollettino odierno della Regione.

I casi attualmente positivi sono 10.749, con 831 deceduti di cui 739 negli ospedali, 7 in più rispetto al pomeriggio di ieri.

I negativizzati sono 2.188. I soggetti posti in isolamento domiciliare - dato di ieri sera - sono 18.111.

I ricoverati in ospedale sono 1.465, 13 in meno rispetto al pomeriggio di ieri; nelle terapie intensive c'è una leggera risalita (+3) che porta i ricoverati a 251; i dimessi a oggi sono 1.612.

Nelle strutture territoriali, trasferiti da ospedali per acuti, vi sono 157 pazienti, uno in meno rispetto a ieri; dal 21 febbraio sono stati dimessi in 54, deceduti 16 (dato invariato).

