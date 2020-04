Veneto: +335 casi, nessun nuovo ricovero

(ANSA) - VENEZIA, 10 APR - Salgono a 13.421, 335 in più rispetto alla rilevazione del pomeriggio di ieri, i contagiati da Coronavirus in Veneto. Lo riferisce il bollettino regionale.

Sono invece invariati (1.521) i pazienti ricoverati in ospedale, mentre diminuiscono di una unità (257) i pazienti in terapia intensiva. I dimessi sono 1.525. I casi attualmente positivi sono 10.647; 793 sono i deceduti (+9), dei quali 713 in ospedale. I negativizzati sono 1.981.

I soggetti in isolamento domiciliare (il dato è riferito alle ore 20.00 di ieri) sono 18.567. Invariati infine i dati degli ospedali di comunità, dove sono presenti 147 pazienti, con 48 dimessi e 13 deceduti. (ANSA).