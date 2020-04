Zaia, d'accordo su 1000 euro a sanitari

(ANSA) - VENEZIA, 9 APR - "Condivido l'iniziativa, assolutamente sì". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sul contributo di mille euro a medici, infermieri e operatori sociosanitari deciso con uno specifico pacchetto di misure di sostegno dal presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

"Ho sentito Bonaccini - rileva Zaia - e sono d'accordo. Ma prima dobbiamo fare un confronto con le parti sociali. Ovvio che non viviamo nell'oro, quindi anche quando parliamo dei fondi propri ricordo che il Veneto non ha l'addizionale Irpef. Quindi facciamo l'intervento, ma è bene ricordare che è un intervento che vale. Per fare un esempio: se prendo il reddito di un medico - osserva - e ci applico l'addizionale Irpef per 10 anni, tanti quanti sono stati la nostra gestione, il valore è sicuramente molto più alto del finanziamento che vogliamo dare. Solo il risparmio di tasse è stato notevole; adesso però riconosciamo questa attività ma sia chiaro che non applicare 10 anni di addizionale sugli stipendi ha già fruttato molto".